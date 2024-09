Sítio do Picapau Amarelo terá novo parque temático em Atibaia

Um novo parque temático sobre o Sítio do Picapau Amarelo, um dos clássicos da literatura brasileira escrito por Monteiro Lobato, deve ser inaugurado na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, nos próximos meses.

Segundo a assessoria de imprensa do Grupo Forma, que administra o local, a ideia é que as atrações sejam abertas ao público a partir "do começo de 2025", mas devem "operar de forma assistida" já em novembro deste ano.

O parque terá mais de 25 m², e fica na região próxima ao Eldorado Eco Resort, em Atibaia. O Sítio do Pica Pau Amarelo de Atibaia negociou a liberação dos direitos com a família de Monteiro Lobato e o grupo Globo para fazer a obra.

Com a intenção de "educar e entreter ao mesmo tempo", deve focar na visitação de escolas durante os dias de semana, e no público em geral aos fins de semana e feriados.