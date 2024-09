Quem está à frente na disputa pela Prefeitura de SP? veja as últimas pesquisas

A uma semana das eleições municipais, os quatro últimos levantamentos de intenção de voto divulgados pelos principais institutos de pesquisa apontam cenários parecidos na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com empates técnicos entre dois candidatos na liderança e na segunda posição.

Em três dos levantamentos, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece numericamente à frente do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), mas ambos permanecem tecnicamente empatados considerando as margens de erro de cada instituto em duas dessas pesquisas. Na terceira, o empate inclui o influenciador Pablo Marçal (PRTB), numericamente atrás de Boulos.

Nas mesmas duas pesquisas, também há indefinição sobre a segunda posição: embora o deputado apareça numericamente à frente do ex-coach, ambos estão em empate técnico na vice-liderança.

O quarto levantamento mostra um cenário diferente: nele, Boulos aparece isolado em primeiro lugar, com uma vantagem numérica de 7,4 pontos porcentuais dos outros dois concorrentes, que figuram em segundo lugar empatados com a mesma pontuação.

Paraná Pesquisas: Nunes tem 28%, Boulos, 24,9% e Marçal, 20,5%

Levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 27, mostra um empate técnico entre o atual prefeito, que marcou 28% das intenções de voto, e o deputado federal, que aparece com 24,9%. Também há um empate na segunda posição, entre Boulos e Marçal, que registrou 20,9% das menções. Isso ocorre considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 2,6 pontos porcentuais.

Comparado ao levantamento anterior, divulgado em 20 de setembro, Nunes e Boulos oscilaram 1,2 ponto porcentual para cima, cada, enquanto Marçal variou 0,5 ponto porcentual para baixo. Para o novo levantamento, a Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores paulistanos entre os dias 23 e 26 de setembro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-09331/2024.

Datafolha: Nunes marca 27%, Boulos aparece com 25% e Marçal tem 21%

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, aponta o mesmo cenário, variando apenas os números: Nunes, com 27% das menções, está em empatado tecnicamente com Boulos, que tem 25%. Em seguida aparece Marçal, com 21% das intenções de voto - como a margem de erro é de dois pontos porcentuais, o ex-coach e Boulos também estão em empate técnico na segunda posição.

O Datafolha realizou 1.610 entrevistas presenciais em São Paulo entre os dias 24 e 26 de setembro. O índice de confiança é de 95% e o registro no TSE é o SP-06090/2024. No levantamento anterior, divulgado dia 19, Nunes tinha 27% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Boulos, com 26%. Marçal aparecia na sequência, com 19% - ou seja, a pesquisa aponta variação pequena no intervalo de uma semana, com as posições numéricas mantidas. A margem de erro da pesquisa anterior é de três pontos porcentuais.

Pesquisa Quaest em São Paulo: Nunes tem 25%; Boulos, 23%, e Marçal, 20%

A pesquisa mais recente da Quaest, divulgada nesta terça-feira, 24, mostra o prefeito com 25%, o deputado federal com 23%, e o influenciador com 20%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, os três estão tecnicamente empatados na liderança da disputa.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores de 16 anos ou mais em São Paulo entre os dias 21 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o código SP-06330/2024. Em comparação com a última pesquisa, Nunes oscilou positivamente um ponto, enquanto Boulos e Marçal mantiveram seus índices.

AtlasIntel: Boulos tem 28,3%; Marçal e Nunes, 20,9% cada

A última pesquisa AtlasIntel sobre a disputa de São Paulo, divulgada na segunda-feira, 23, foi a única que inverteu a ordem entre Nunes e Boulos, colocando o psolista isolado na liderança, com 28,3% das intenções de voto. Na sequência, Nunes e Marçal aparecem empatados numericamente, com 20,9% de menções cada - a margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

A pesquisa Atlas entrevistou virtualmente 2.200 eleitores paulistanos entre os dias 17 e 22 de setembro, com nível de confiança de 95% e protocolo SP-03546/2024 no TSE. O levantamento anterior, divulgado em 11 de setembro, já mostrava Boulos na liderança. Já Nunes, que figurava no terceiro lugar, oscilou 0,8 ponto porcentual e passou para a vice-liderança, em empate com o ex-coach, que antes tinha 3,5 pontos porcentuais a mais do que agora (24,4% de citações).

