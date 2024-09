Papa volta a criticar abusos e alerta para 'crise da fé'

BRUXELAS, 28 SET (ANSA) - O papa Francisco voltou a criticar neste sábado (28) os abusos sexuais de menores de idade na Igreja Católica e alertou para uma "crise da fé" que o Ocidente está passando.

Em uma visita à Basílica do Sagrado Coração, em Bruxelas, o religioso afirmou que as mudanças ao redor do mundo fizeram os fiéis "voltarem ao essencial", que é o "Evangelho".

"Quando vivemos a desolação, devemos sempre nos perguntarmos que mensagem o Senhor nos quer comunicar. Passamos de um cristianismo inserido em um quadro social hospitaleiro a um cristianismo 'minoritário', ou melhor, de testemunho", analisou.

Em relação aos abusos sexuais na Igreja Católica, o Papa afirmou que eles "geram sofrimentos" e "feridas atrozes" nas vítimas, além de "minar o caminho da fé".

"É necessária muita misericórdia para não ficarmos desanimados diante do sofrimento das vítimas, para fazê-las sentir a nossa proximidade e oferecer toda a ajuda possível, para aprender com elas a ser uma Igreja que se torna o servo de todos sem subjugar ninguém", afirmou o pontífice.

O religioso saiu da programação ao ir na paróquia de Saint-Gilles para tomar café da manhã com pessoas que recebem assistência no local, principalmente refugiados da África e do leste da Europa.

"Obrigado por este convite para o café da manhã! É bom começar o dia com os amigos. Aqui o amor alimenta continuamente a comunhão e a criatividade de todos: vocês até criaram La Biche de Saint-Gilles, imagino que seja uma cerveja muito boa", brincou o Papa.

O religioso ainda foi presenteado com um engradado da cerveja produzida na paróquia, cujos lucros são destinados para ações de caridade. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.