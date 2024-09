Mauro Vieira informa planos de retirada de brasileiros a chanceler do Líbano em caso de escalada do conflito

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se neste sábado com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib, para informar que o Brasil estuda diferentes cenários que incluem a retirada de brasileiros do país em grande escala caso o conflito se intensifique, informou o Itamaraty.

Os dois encontraram-se em Nova York, onde acompanharam as reuniões por conta da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Israel, que já promove incursão militar na Faixa de Gaza, intensificou e ampliou a abrangência de seus ataques no Líbano em busca de combatentes do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. Em um poderoso ataque aéreo em Beirute na sexta-feira, Israel matou o líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah.

O Itamaraty já confirma a morte de pelo menos dois adolescentes brasileiros como resultado das incursões israelenses no Líbano.

"O governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades", disse o Itamaraty em nota divulgada na sexta-feira.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)