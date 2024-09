Marquito, Babu, Cabeção, Bebeto: os patrimônios dos candidatos famosos

Diversos famosos e celebridades estão concorrendo a vagas nas eleições deste ano, marcadas para o próximo dia 6 de outubro.

Enquanto alguns buscam iniciar uma carreira política, outros tentam retomar cargos já ocupados. Abaixo, conheça os valores de patrimônio declarados por eles à Justiça Eleitoral:

Ana Carolina Oliveira (PODE)

Ana Carolina Oliveira (PODE) Imagem: Reprodução/Instagram

Mãe de Isabela Nardoni, é candidata a vereadora em São Paulo. Foca a sua campanha no combate à violência infantil e na defesa de vítimas destes crimes, temas no qual concentra sua atividade de influenciadora com 1,4 milhão de seguidores no Instagram. Oliveira declarou R$ 881.000,00 em bens.

Alexandre Corrêa (Avante)

Alexandre Correa via Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Corrêa (Avante) disputa pela primeira vez uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Ele declarou um patrimônio de R$ 8.618.035,96 ao TSE.

Sergio Hondjakoff, o 'Cabeção' (Cidadania)

Sérgio Hondjakoff Imagem: Reprodução / Record TV

Ator famoso por interpretar o personagem 'Cabeção' em Malhação, Sergio Hondjakoff (Cidadania) tenta uma vaga na Câmara de São Paulo. Ele declarou R$ 530.000,00 em bens.

Welington Camargo (Avante)

Cantor e candidato Welington Camargo, irmão de Zezé e Luciano. Imagem: Reprodução/Instagram/aldair

Irmão da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, Welington Camargo (Avante) disputa a vereador de São Paulo. Ex-deputado estadual em Goiás, ele declarou R$ 220.000,00 em patrimônio.

Zilu Camargo (União Brasil)

Zilu Camargo Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-esposa de Zezé Di Camargo, Zilu (União Brasil) tenta se eleger pela primeira vez como vereadora em São Paulo. Estreante nas urnas, declarou ter um patrimônio de R$ 8.686.732,84.

Zoe Martinez (PL)

Zoe Martínez Imagem: Reprodução/ Instagram

Cubana naturalizada brasileira, a ex-comentarista política da Jovem Pan é candidata a vereadora em São Paulo. Ela declarou R$ 646.360,78.

Adrilles Jorge (União)

Adrilles Jorge. (Foto: Reprodução/Instagram) Imagem: Reprodução / Internet

Ex-participante do Big Brother Brasil, Adrilles Jorge (MDB) concorre à Câmara de São Paulo. Ele já atuou como comentarista da Jovem Pan, mas foi demitido em 2022 após fazer um gesto associado a uma saudação nazista. Ele declarou R$ 250.970,15 em bens ao TSE.

Babu Santana (PSOL)

Babu Santana Imagem: Paulo Belote/Globo

O ator Alexandre da Silva Santana, nacionalmente conhecido como Babu, foi o quarto colocado no Big Brother Brasil 2020. Ele tenta uma vaga como vereador na Câmara do Rio e declarou um patrimônio de R$ 685.830,00.

Leo Áquila (MDB)

Léo Áquilla Imagem: Reprodução/Instagram

Influenciadora e veterana em eleições, Léo Áquila (MDB) disputa uma cadeira de vereadora em São Paulo. Declarou bens no valor de R$ 839.862,89.

Major Palumbo (PP)

Major Palumbo Imagem: Reprodução/Site Major Palumbo

Por anos presente em diversos programas policiais, Major Palumbo ficou conhecido por trazer informações sobre acidentes e operações a jornalistas. O bombeiro militar concorre novamente ao cargo de vereador por São Paulo. Em 2022, ele tomou posse do cargo em substituição de Arnaldo Faria de Sá, que morreu aos 76 anos. Palumbo declarou R$ 1.292.152,22.

Marquito (Republicanos)

Ex-humorista Marquito e candidato a vereador. Imagem: Folhapress

Ex-humorista do Programa do Ratinho, Marquito (Republicanos) tenta uma vaga em São Paulo. Ele já foi vereador entre 2013 e 2016. Em 2024, declarou patrimônio no valor de R$ 667.500,00.

Bebeto Tetra (PSD)

Bebeto Tetra Imagem: Reprodução | Instagram @bebeto7

Ex-jogador da seleção brasileira e tetracampeão mundial, Bebeto (PSD) tenta retornar à Câmara do Rio. Ele declarou um patrimônio de R$ 6.029.584,36.

Mulher Abacaxi (PDT)

Marcela Machado De Souza (Mulher Abacaxi) Imagem: Reprodução/Instagram

A candidata Marcela Machado De Souza (Mulher Abacaxi), concorre a vaga de vereadora em Maricá-RJ. Ao UOL, ela já declarou a dificuldade de encontrar um amor por ser uma mulher trans. Ela declarou R$ 460.932,50 ao TSE.

Cláudia Baronesa (Republicanos)

Claudia Baronesa Imagem: Antonio Chahestian/Record TV

Mãe de MC Gui, foi participante do Power Couple 2022. Ela declarou R$ 1.625.000,00 em bens ao TSE.

Renata Del Bianco (PP)

Renata Del Bianco interpretou Vivi em Chiquititas Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz interpretou a personagem Vivi no novela Chiquititas, do SBT. Recentemente, relatou sofrer preconceito por vender conteúdo adulto. Ela declarou R$ 58 mil em bens ao TSE.

Marcos Oliver (PSD)

Marcos Oliver Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-ator do Teste de Fidelidade, quadro do programa do apresentador João Kleber, declarou R$ 297.800,00 em bens ao TSE.

Famosos sem patrimônio informado

As Eleições 2024 terão outros candidatos famosos, além dos citados acima, dentro da disputa nas urnas. Diversos nomes, no entanto, não estão com os dados de seus patrimônios disponibilizados pela plataforma de divulgação de candidaturas do TSE.

Entre estes famosos estão:

Claudinho de Oliveira, cantor do grupo Soweto.

Sandrão do RZO (PT), membro do grupo de rap RZO.

Cristina Prochaska (PSOL), apresentadora e atriz brasileira.

Mário Gomes (Republicanos), ator

Alexandre Frota (PDT), ex-ator e ex-deputado federal

Lúcia Gagliasso (PL), mãe dos atores Bruno e Thiago Gagliasso

Marquinhos Sensação (MDB), músico e ex-integrante do Grupo Sensação

Dudu Camargo (Republicanos), apresentador.

*Com informações da Agência Estado.