Líder Supremo do Irã, Khamenei promete vingança após morte de Nasrallah

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou neste sábado que o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, será vingado, e que sua luta contra Israel será continuada por outros militantes.

"(Nasrallah) não era um indivíduo. Era um caminho e uma escola de pensamento, e o caminho será continuado", disse o aiatolá Khamenei em uma declaração na televisão estatal, ocasião em que anunciou cinco dias de luto no Irã.

"O sangue do mártir não ficará sem vingança."

Em declaração anterior emitida após o Exército israelense dizer que havia matado Nasrallah, Khamenei afirmou que "o destino desta região será determinado pelas forças de resistência, com o Hezbollah na vanguarda".

Após o Hezbollah confirmar a morte de Nasrallah, a mídia iraniana informou que o general Abbas Nilforoushan, um dos vice-comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, morreu "ao lado de Nasrallah" nos ataques israelenses ao sul de Beirute na sexta-feira.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, culpou parcialmente os Estados Unidos pela morte de Nasrallah, já que há muito o país fornece armas avançadas para Israel.

"Os norte-americanos não podem negar sua cumplicidade com os sionistas", disse Pezeshkian, em declaração divulgada pela mídia estatal.

