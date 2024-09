Juventus vence Genoa e dorme na liderança do Italiano; Inter bate Udinese

A Juventus vai dormir na liderança do Campeonato Italiano, à espera do resultado dos jogos de Torino (2º) e Napoli (5º), depois de vencer o Genoa fora de casa por 3 a 0 neste sábado (28), com dois gols do sérvio Dusan Vlahovic, em jogo pela 6ª rodada.

Em um estádio sem público por conta da decisão das autoridades locais de proibir a entrada de torcedores após os incidentes no clássico entre Genoa e Sampdoria durante a semana pela Copa da Itália, a Juve teve trabalho para conseguir a vitória.

O time de Turim, que vinha de três empates seguidos no campeonato, teve que esperar até o início do segundo tempo para abrir o placar com Vlahovic cobrando pênalti (48').

O segundo da Juventus também foi do atacante sérvio (55'), que chegou a quatro gols nesta temporada.

"As pessoas falam dizem que você é o melhor quando marca gols e uma decepção quando não marca. Hoje estou falando no campo. Sei muito bem que existem muitas expectativas sobre mim e eu não me escondo", disse Vlahovic após a vitória.

Na reta final, o português Francisco Conceição (89'), com passe de outro recém-contratado, o francês Kephren Thuran, marcou seu primeiro gol com a camisa 'bianconera'.

A Juventus, que ainda não sofreu gols na Serie A, é a nova líder com 12 pontos, um a mais que o Torino, que joga no domingo com a Lazio, e que seus dois grandes rivais, Milan (3º) e Inter de Milão (4ª), que já jogaram na rodada.

O time do técnico Thiago Motta também pode ser ultrapassado pelo Napoli, que tem 10 pontos e joga em casa com o Monza (19º) no domingo, horas depois de o Empoli (7º), que pode igualar a pontuação da Juve em caso de vitória, receber a Fiorentina (11ª).

- Inter bate Udinese com 2 de Lautaro -

Mais cedo, a Inter de Milão venceu a Udinese fora de casa por 3 a 2, com dois gols do atacante argentino Lautaro Martínez, seis dias depois da derrota para o arquirrival Milan (2 a 1)

A Inter não perdeu tempo e saiu na frente aos 43 segundos de jogo com Davide Frattesi, mas o time de Údine, surpresa neste início de temporada, empatou com Christian Kabasele (35').

Com a igualdade no placar, Lautaro apareceu para fazer a diferença marcando entre o final do primeiro tempo (45'+4) e o início do segundo (47'), o que praticamente definiu a partida.

Na reta final, Lorenzo Lucca (83') descontou para a Udinese, mas os jogadores do técnico Simone Inzaghi conseguiram sua terceira derrota no campeonato, a primeira em um mês.

"Vencer aqui não é fácil. Conversamos muito esta semana, trabalhamos bem e conseguimos uma vitória importante", disse Lautaro.

"Estou feliz pelos dois gols, um atacante precisa marcar, mas o importante é ajudar a equipe, com ou sem gols", acrescentou o atacante.

"Estou muito satisfeito. Foi uma bela vitória depois de uma semana delicada com a derrota no clássico", analisou Inzaghi.

E no último jogo do dia, a Atalanta arrancou um empate fora de casa com o Bologna em 1 a 1, depois de sair perdendo no início do segundo tempo e marcar no último minuto.

O desempenho da 'Dea' foi preocupante para os torcedores antes do duelo contra o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, mesmo dia em que o Bologna enfrenta o Liverpool.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Milan - Lecce 3 - 0

- Sábado:

Udinese - Inter 2 - 3

Genoa - Juventus 0 - 3

Bologna - Atalanta 1 - 1

- Domingo:

(07h30) Torino - Lazio

(10h00) Roma - Unione Venezia

Como - Hellas Verona

(13h00) Empoli - Fiorentina

(15h45) Napoli - Monza

- Segunda-feira:

(15h45) Parma - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 12 6 3 3 0 9 0 9

2. Torino 11 5 3 2 0 8 5 3

3. Milan 11 6 3 2 1 14 7 7

4. Inter 11 6 3 2 1 13 7 6

5. Napoli 10 5 3 1 1 9 4 5

6. Udinese 10 6 3 1 2 9 10 -1

7. Empoli 9 5 2 3 0 5 2 3

8. Lazio 7 5 2 1 2 9 8 1

9. Atalanta 7 6 2 1 3 11 12 -1

10. Bologna 7 6 1 4 1 7 9 -2

11. Roma 6 5 1 3 1 5 3 2

12. Hellas Verona 6 5 2 0 3 8 8 0

13. Fiorentina 6 5 1 3 1 7 7 0

14. Parma 5 5 1 2 2 8 9 -1

15. Como 5 5 1 2 2 6 9 -3

16. Genoa 5 6 1 2 3 4 10 -6

17. Lecce 5 6 1 2 3 3 11 -8

18. Unione Venezia 4 5 1 1 3 3 8 -5

19. Monza 3 5 0 3 2 4 6 -2

20. Cagliari 2 5 0 2 3 1 8 -7

jr/pm/dam/cb

© Agence France-Presse