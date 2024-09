Irmão de dentista assassinada em SC na frente da mãe se entrega à polícia

O homem que matou sua irmã dentista a facadas em Santa Catarina na casa da própria mãe na tarde de quinta-feira (26) se entregou neste sábado (28). A informação é da Polícia Civil do estado. Isabel Cristina Fernandes Martins, de 34 anos, foi assassinada pelo irmão, Ezequiel Martins, de 39, em Gravatal, no sul catarinense.

O que aconteceu

Ezequiel se apresentou em uma delegacia após 30 horas de buscas. A polícia não informou em qual cidade ele se entregou. O homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão.

Polícia Civil diz que o autor do crime assassinou a irmã "de forma cruel e fria". As autoridades afirmam que Isabel estava grávida e tentou fugir depois de ser atacada, mas não resistiu e morreu no local do crime.

Isabel havia ido até a casa da mãe com um bolo de aniversário. A Polícia diz que a mãe da dentista fazia 73 anos na sexta-feira (73) e que provavelmente Isabel iria contar sobre a gravidez.

Paralelo às buscas, a autoridade policial que preside as investigações, Dr Willian Antônio Meotti, representou pela prisão temporária do criminoso, cuja medida cautelar teve pronta manifestação do Ministério Público e célere decretação por parte do Poder Judiciário da Comarca de Armazém.

Polícia Civil de Santa Catarina, em nota

Entenda o caso

Isabel e o irmão teriam discutido por causa de uma herança, segundo familiares. Parentes relataram em publicações nas redes sociais que a dentista havia ido ao local para visitar a mãe e levar um bolo de aniversário para ela. O caso foi registrado no bairro Pouso Alto. Após as facadas, Ezequiel fugiu para uma área de mata próxima ao local do crime, segundo a Polícia Militar de Santa Catarina.

A dentista tinha um consultório na cidade de Tubarão (SC). Em seu perfil no Instagram, ela dizia ser especialista em prótese dentária e implantodontia. O velório de Isabel foi realizado na sexta-feira (27) no Crematório e Memorial São Mateus, em Capivari de Baixo (SC).

Não foi possível localizar a defesa do suspeito. Ainda de acordo com a PM, o irmão da vítima tinha passagens policiais por maus-tratos contra animais, falsa comunicação de crime, dano, lesão corporal, ameaça e furto. O espaço segue aberto para manifestações.