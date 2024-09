Irã pede reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU após assassinato de Nasrallah

O Irã pediu, neste sábado (28), uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em protesto contra o assassinato do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo israelense no Líbano, segundo uma carta ao Conselho recebida pela AFP.

Na carta, o enviado iraniano à ONU, Amir Saeid Iravani, pediu ao Conselho que "tome ações imediatas e decisivas para deter a agressão contínua de Israel e impedir que a região seja arrastada para uma guerra total".

