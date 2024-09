'Me surpreendi': ring light com espelho e suporte para celular está R$ 45

Seja para a hora da maquiagem ou na produção de vídeos, o uso de um ring light (anel de luz embutida) pode facilitar a vida. E o Guia de Compras UOL encontrou um modelo curioso: ele é um espelho com iluminação junto com um suporte giratório de celular.

O produto está na faixa de R$ 45 e registra só na Shopee mais de 1,4 mil avaliações. Confira as características do modelo e as opiniões de quem já comprou.

O que diz o fabricante sobre a ring light?

Iluminação com LED com três modos de cor: luz quente, branca e natural;

Possui diferentes níveis de brilho;

Alimentado por USB, funciona sem bateria;

Altura ajustável para diferentes ângulos;

Possui um suporte para celular;

Base com espaço para guardar suporte e cabo de UBS.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o produto tem nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Lá existem as opções: branca, rosa e preta. As principais vantagens apontadas pelos consumidores foram a qualidade da luz, estrutura ajustável e ótimo custo-benefício.

O produto chegou antes do previsto. Bem embalado e eu me apaixonei com a qualidade da luz, ela é super forte e irá atender perfeitamente o meu trabalho, podem comprar sem medo. Igor

Chegou antes do prazo. Eu não escolhi a cor, então, mandaram preta, mas gostei da cor. Tanto o espelho, quanto a extensão são de ótimo tamanho e qualidade. Super recomendo! Maria

Eu me surpreendi com esse produto, ele é extremamente bom! A luz aumenta e diminui do jeito que você acha ideal, além dos três tons de luz, o que ajuda muito para gravar e tirar fotos. Ele aumenta muito o tamanho e é dobrável o que faz ser um produto fácil para carregar, amei o custo-benefício, vale muito a pena! Kamilly

Veio super embalado, qualidade boa, a luz bem potente, o espelho de ótima qualidade, vem com uma película de proteção, valeu muito a pena, amei o produto. Renata Mendes

Pontos de atenção

Nos comentários avaliativos, os pontos negativos da ring light foram a falta de estabilidade e arranhos no espelho que vem com ela. Confira:

O produto veio com vidro quebrado e a parte do espelho dificilmente se segura em pé sozinha. Mas no restante atende bem, a luz é muito boa espero que não pare de funcionar. Tali Melo

A "cabeça" do suporte (parte que fica no espelho) é frouxa, não fixa em qualquer posição. A luz é bem forte (regulável), o fio para conectar na fonte tem tamanho bom, mas esse problema de não fixar o espelho compromete a usabilidade. (...) Baixa qualidade no geral, mas vai quebrar o galho para o que preciso, por isso não devolvi. Clarissa

Achei muito "bambo" a parte do espelho, poderia ter regulagem. Um pouquinho que você baixa, o produto desce todo. Bruna

Só não gostei do espelho que veio todo arranhado e ainda é embaçado. Renata Ramos

