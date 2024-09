EUA estão determinados a impedir que Irã expanda conflito no Oriente Médio, diz Austin a Israel

(Reuters) - Os Estados Unidos estão determinados a impedir que o Irã e grupos apoiados por ele explorem a situação no Líbano ou expandam o conflito, disse o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ao colega israelense Yoav Gallant em ligações na sexta-feira.

Austin expressou total apoio dos EUA ao direito de Israel de se defender e "deixou claro que os Estados Unidos continuam posicionados para proteger as forças e instalações dos EUA na região e comprometidos com a defesa de Israel", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, em um comunicado neste sábado.

