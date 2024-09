5,5 toneladas: como é o caminhão de guerra de Edu Guedes e quanto vale?

Edu Guedes realizou um antigo sonho e comprou um caminhão de guerra antigo, como mostrou a apresentadora Ana Hickmann no canal do chef no Youtube nesta quinta (26).

Que veículo é esse?

Caminhão de Edu é um Mercedes-Benz restaurado, modelo Unimog U100L fabricado em 2001, e que pode ter pertencido ao Exército Brasileiro. Este tipo de veículo não é comercializado pela montadora no Brasil, revelou uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, e às vezes civis conseguem importá-lo ou adquiri-lo em leilões.

Imagem: Reprodução/Youtube

Veículo tem motor a diesel de cinco cilindros turbo intercooler, com câmbio manual de cinco marchas. Um teste do Estadão em 2021 mostrou que o Unimog chega facilmente a 60 km/h em estradas de terra. Já em vias pavimentadas, ele atinge 95 km/h, mas tem direção rígida e faz muito barulho no interior, como mostra o vídeo de Ana e Edu.

Imagem: Reprodução/Youtube

Caminhão pesa cerca de 5,5 toneladas e cabine aberta para dois passageiros com escotilha no teto. Segundo Edu, os bancos em sua carroceria acomodam potencialmente ainda outras seis pessoas.

Imagem: Reprodução/Youtube

Chef comprou o Unimog para sua fazenda e uso não é incomum. O governo do Reino Unido registra os Unimogs como veículos de guincho, de pequenas cargas (como caminhão de mudanças) ou de uso restrito à agricultura. A classificação depende de modelos e adaptações feitas ao automóvel. Já junto ao Detran de São Paulo, o Unimog é um caminhão de carga.

Imagem: Reprodução/Youtube

Preço pode chegar a R$ 320 mil. Este foi o valor pelo qual o mesmo modelo também de 2001 foi arrematado em um leilão da casa Picelli Leilões em abril.

A história do Unimog

Criado por engenheiro de motores de avião. Os primeiros protótipos do Unimog teriam nascido das mãos de uma equipe da Daimler, divisão da Mercedes, ainda no fim da Segunda Guerra. Albert Friedrich, Heinrich Rössler e Hans Zabel conceberam o modelo em meio ao Plano Morgenthau, que utilizava os recursos militares da Alemanha para fins civis.

Imagem: Reprodução/Youtube

Primeiro modelo nasceu em 1946 já como caminhão agrícola. O trio planejou um veículo que servisse como um mini trator para pequenas empresas agrícolas; ele deveria ser capaz de encarar estradas de terra e deveria ser fácil de converter para diferentes tarefas. Hans o apelidou de "Universal-Motor-Gerät für Landwirtschaft" ou simplesmente "máquina motorizada universalmente aplicável para a agricultura", que atende pela sigla Unimog.

Imagem: Reprodução/Youtube

Versatilidade o devolveu ao campo militar. Além de conquistar rapidamente os pequenos produtores alemães porque era mais leve e rápido que um trator comum (lá no início, já atingia 50 km/h), o Unimog começou a ser utilizado por guardas florestais. Daí foi um pulo para ser adotado inclusive por exércitos para desbravar florestas, montanhas e desertos, além como caminhões de ambulâncias, corpos de bombeiros, expedições de acampamentos e em competições como o rali Dakar.

Imagem: Reprodução/Youtube

Popular na Europa como limpa-neve. Ele também é muito utilizado para movimentar equipamento de construção e militar, além de carregar soldados como os bancos do chef indicam que fosse o caso em seu uso anterior. EUA, Argentina, Peru, Bolívia e Chile possuem Unimogs em suas Forças Armadas, segundo o pesquisador Carl-Heinz Vogler, autor do livro "Unimog: 1946 bis 2021".