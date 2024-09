Distrito Federal registra chuvas isoladas após 157 dias de seca

Moradores de algumas regiões do Distrito Federal comemoraram a chegada da chuva, após 157 dias de estiagem. A Agência Brasil teve acesso a vídeos de pancadas isoladas nos bairros de Águas Claras e Ceilândia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia informado que a capital federal poderia registrar precipitação em áreas isoladas ao longo do fim de semana - o último de setembro e o primeiro da primavera.

"As chances são pequenas, mas não estão descartadas", avaliou o instituto na sexta-feira (27), ao destacar que as temperaturas na região vão continuar elevadas, com máximas podendo chegar aos 35 graus Celsius.

Na noite de ontem, moradores do Jardim Botânico chegaram a registrar raios nos céus. O canto das cigarras, que indicam chuvas, também aumentou a expectativa dos brasilienses pelas precipitações.

Alerta

Apesar do rápido alívio, o Inmet emitiu dois avisos sobre ondas de calor e baixa umidade no Distrito Federal até pelo menos este domingo (29). As orientações para a população incluem:

- beber bastante líquido;

- evitar atividades físicas;

- evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

- usar hidratante para pele e umidificar o ambiente;

- evitar desgaste físico nas horas mais secas.