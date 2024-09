Após 157 dias de seca, chuva traz alívio no DF, mas calor persiste

A chuva retornou a várias regiões do Distrito Federal neste fim de semana, após 157 dias de seca, mas o calor recorde segue com previsão de altas temperaturas e alertas de baixa umidade.

O que aconteceu

Chuva volta ao Distrito Federal após meses sem precipitação. Setor O, Ceilândia e Samambaia foram os primeiros bairros a sentir a chuva. Também existem relatos em Vicente Pires e Riacho Fundo 2, com internautas postando imagens e vídeos nas redes sociais.

O calor segue quebrando recordes em 2024. No dia 27 de setembro, Brasília alcançou 33,8°C, superando o recorde anterior de 33,5°C, registrado apenas quatro dias antes, no dia 23. Belo Horizonte também bateu um recorde no mesmo dia, com a temperatura atingindo 34,6°C, acima dos 34,4°C registrados no início do mês.

Setembro de 2024 já é um dos meses mais quentes da história em Brasília. A média das temperaturas máximas para o mês foi de 31,9°C, 2,8°C acima da média histórica, que é de 29,1°C. Este já é o terceiro mês mais quente registrado na capital federal desde o início das medições, em 1961. Mesmo com o breve alívio da chuva, a previsão é de que o calor continue nos próximos dias.

O Inmet emitiu um alerta vermelho para a região. O Distrito Federal segue em alerta devido às altas temperaturas, que estão 5°C acima da média histórica por mais de cinco dias consecutivos. Esse alerta é válido até o final do sábado e aponta riscos à saúde, como desidratação e complicações respiratórias, além do risco de incêndios florestais devido à baixa umidade do ar, que pode chegar a 12%.

A previsão do tempo para os próximos dias indica mais calor e baixa umidade. Mesmo com a possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas, a temperatura continuará elevada, com máximas entre 33°C e 35°C. As autoridades alertam a população sobre a necessidade de cuidados, como hidratação constante e evitar a exposição ao sol nos horários de pico.