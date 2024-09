Com detector de metais, 9º debate reúne candidatos em SP após agressão

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo voltam a se encontrar neste sábado (28) para o 9º debate das eleições municipais. O encontro ocorre após a agressão entre integrantes de equipes de duas campanhas diferentes.

O que aconteceu

Todos os convidados serão "submetidos a revistas" pelo detector de metais, segundo a Record TV. No último debate, no dia 23, Nahuel Medina, cinegrafista da campanha de Pablo Marçal (PRTB), deu um soco em Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB). Antes, no dia 14, José Luiz Datena (PSDB) deu uma cadeirada no ex-coach.

O encontro reunirá os seis candidatos com maior intenção de voto nas pesquisas. Guilherme Boulos (PSOL), Datena, Marina Helena (Novo), Marçal, Nunes e Tabata Amaral (PSB) estarão presentes.

Medina, cinegrafista de Marçal que socou marqueteiro de Nunes, não deve ir ao debate. Para Raquel Landim, colunista do UOL, ele disse que não participará dos próximos encontros. Na sexta (27), a Justiça concedeu uma medida protetiva a Duda, que determina que o assessor do candidato do PRTB mantenha 10 metros de distância do marqueteiro em debates e de 300 metros em outras situações.

Emissora reforçou medidas de segurança e regras. O UOL apurou com as campanhas de que os candidatos que descumprirem os combinados serão advertidos e sofrerão desconto no tempo das considerações finais. Na quarta advertência, o candidato será expulso. Oficialmente a Record não divulgou as regras, nem como será o debate.

Três assessores de cada candidato poderão ficar no estúdio. Além deles, outros cinco poderão acompanhar o debate nos camarins reservados para cada campanha, conforme apuração da reportagem.

Haverá um segurança desarmado para cada candidato. Além disso, os organizadores devem mobilizar uma equipe de segurança formado por 20 a 30 pessoas para acompanhar o debate.

Debate está previsto para começar 20h40 e candidatos devem chegar aos estúdios a partir de 18h30. Jornalistas não terão acesso ao estúdio onde acontecerá o encontro. A previsão é que a imprensa acompanhe o programa de uma sala reservada para profissionais de mídia.