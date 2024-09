Debate da Record terá copo de plástico, cadeira fixa e câmera filmando assessores

Após a cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal durante debate da TV Cultura e o soco de um assessor do candidato do PRTB no marqueteiro de Ricardo Nunes no encontro promovido pela TV Cultura, o debate entre os concorrentes à Prefeitura de São Paulo na Record neste sábado contará com uma segurança ainda mais reforçada.

Segundo apurou o Estadão, a Record providenciou que os camarins dos candidatos fiquem o mais afastados possível uns dos outros. Além disso, haverá horário definido para a chegada de cada um e para a concessão de entrevistas antes e depois do encontro. Tudo para evitar que se encontrem em corredores ou na portaria da emissora. Procurada, a Record não se manifestou.

No estúdio, os copos de vidro foram substituídos por recipientes de plástico. Assim como aconteceu no debate da RedeTV, as cadeiras foram afixadas no chão. Haverá duas câmeras para cada grupo de três candidatos e outras duas câmeras focadas nos assessores que estarão presentes no local. Assim, será possível definir pela expulsão também de aliados dos candidatos que arrumarem confusão nos bastidores.

Cada um dos candidatos poderá levar um segurança próprio em sua equipe, além de três assessores.

Preocupações dos assessores nos últimos dias fizeram com que a Record também mudasse o modelo de administração de tempo nas perguntas e respostas. Inicialmente, seria utilizado o banco de tempo, em que os candidatos fariam a interação controlando o próprio período de fala. Contudo, uma atualização nas regras apontou que "para que não haja interrupções indevidas nas falas de cada candidato" será adotado "o esquema tradicional de pergunta-resposta-réplica-tréplica". Assim, candidatos farão perguntas por 30 segundos, haverá 2 minutos para a resposta, 1min30s para a réplica e 2 minutos para a tréplica.

Na rodada com perguntas de jornalistas, o candidato escolhido terá 2 minutos e 30 segundos para responder, outro candidato terá 2 minutos para comentar e haverá 1 minuto e 30 segundos para a tréplica.

O debate terá transmissão ao vivo pela TV em São Paulo e no canal do Youtube da emissora, a partir das 20h40. Participarão do encontro, que começa às 20h40, os candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).