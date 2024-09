Brigadista morre durante incêndio em canavial

Foi enterrado na quinta, 26, em Itirapina, interior de São Paulo, o brigadista Tiago dos Santos, de 38 anos, que morreu no dia anterior enquanto combatia um incêndio numa área de canavial na Estrada Municipal de Corumbataí.

Ele tentava apagar o fogo com um caminhão-pipa da unidade Iracema da Usina São Martinho. Um colega que o acompanhava sofreu queimaduras, mas está fora de risco.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como "incêndio, homicídio e lesão corporal". Segundo o boletim de ocorrência da delegacia de Corumbataí, as causas do fogo são desconhecidas. O corpo de Santos foi carbonizado e o caminhão-pipa, destruído. Em nota, a Usina São Martinho disse apoiar os familiares das vítimas e colaborar com a investigação. A Defesa Civil de Corumbataí diz que o fogo teve início na Fazenda Chorosa, e foi combatido pelos funcionários da usina. Em 23 de agosto, dois funcionários de outra usina morreram no combate a uma queimada em Urupês, também no interior.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.