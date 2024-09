Botafogo-SP arranca empate de 1 a 1 com o Vila Nova em Goiânia

Em jogo transmitido ao vivo pela TV Brasil, o Botafogo-SP arrancou um empate de 1 a 1, neste sábado (28) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, e permanece muito próximo do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a igualdade dentro de casa, o Tigre ficou na 5ª posição da classificação com 46 pontos, desperdiçando uma boa oportunidade de entrar no G4 (zona de classificação para o acesso para a Série A). Já a Pantera caiu para a 16ª colocação (a primeira fora da zona do rebaixamento) após o empate, com 32 pontos.

A primeira etapa da partida foi marcada pelo baixo nível técnico, com poucas oportunidades sendo criadas de lado a lado. Porém, o Vila Nova conseguiu ser mais eficiente e aproveitou uma das chances que criou para marcar o gol da vitória. Aos 44 minutos o lateral Elias levantou a bola na área, Henrique Almeida aproveitou para finalizar, o goleiro João Carlos defendeu parcialmente e Alesson aproveitou o rebote para abrir o marcador.

Na etapa final o Botafogo-SP se lançou ao ataque e foi premiado aos 26 minutos, quando Victor Andrade aproveitou um momento de desatenção da defesa adversária para dar um carrinho e colocar a bola no fundo do gol.