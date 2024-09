Bayern domina, mas empata com Leverkusen no Alemão; Kane sai lesionado

Dominante, mas ineficiente, o Bayern de Munique não passou de um empate em casa com o Bayer Leverkuysen em 1 a 1 neste sábado (28), mas se manteve na liderança do Campeonato Alemão.

O jogo foi marcado pela lesão do atacante inglês Harry Kane, que teve que ser substituído na reta final pelo veterano Thomas Müller (86').

Robert Andrich abriu o placar para o Leverkusen aos 31 minutos e Aleksansar Pavlovic empatou para o Bayern pouco depois (39').

"Merecíamos mais, sem dúvida. Fomos a melhor equipe e tivemos as melhores chances, o gol que sofremos foi frustrante", disse o goleiro e capitão do time bávaro, Manuel Neuer.

Na tabela, o Bayern soma 13 pontos, à frente de RB Leipzig (11), Leverkusen e Borussia Dortmund (10).

Dirigido por Vincent Kompany nesta temporada, o Gigante da Baviera teve 70% da posse de bola e 17 finalizações na partida, mas deixou o time do técnico Xabi Alonso sair vivo da Allianz Arena.

- Kane sofre lesão -

O jogo não foi à altura das expectativas, embora tenha havido intensidade e apesar do duelo tático entre Kompany e Alonso.

Diante de sua torcida, o Bayern dominou, mas o time visitante mostrou que uma das chaves do título na temporada passada foi sua defesa sólida.

E mesmo pressionado, o Leverkusen saiu na frente graças ao meio-campista alemão Andrich batendo de fora da área após boa jogada que começou em cobrança de escanteio.

O time de Munique empatou rapidamente com um míssil de Pavlovic a 25 metros de distância que o goleiro Lukas Hradecky só conseguiu tocar com a ponta dos dedos.

Depois do intervalo, o Bayern continuou abusando da falta de pontaria e o jogo terminou empatado.

A cinco minutos do apito final, Kane, que teve uma atuação discreta, saiu de campo mancando depois de sofrer uma pancada no pé esquerdo em uma dividida com Adli.

"Quando Harry sai de campo significa algo, porque ele é forte. Não foi um lance bonito, mas espero que ele seja feito de uma boa madeira britânica que nunca quebra", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl.

- Leipzig goleia Augsburg -

Mais cedo, o Leipzig goleou o Augsburg por 4 a 0, com dois gols do esloveno Benjamin Sesko, para pular para a vice-liderança da Bundesliga.

Sesko, de 21 anos e um dos atacantes mais promissores da Europa, balançou as redes duas vezes em quatro minutos (11' e 15') e fez a assistência para o quarto gol, do holandês Xavi Simons (57').

O terceiro do Leipzig foi do atacante belga Lois Openda (46'), que entrou em campo depois do intervalo.

Também neste sábado, o Heidenheim bateu o Mainz por 3 a 0 e subiu para a quinta posição na tabela, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

Em outros jogos do dia, o St Pauli venceu o Freiburg por 3 a 0 e o Borussia Mönchengladbach derrotou o Union Berlin em casa por 1 a 0, enquanto Wolfsburg e Stuttgart empataram em 2 a 2.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - Bochum 4 - 2

- Sábado:

RB Leipzig - Augsburg 4 - 0

Freiburg - St Pauli 0 - 3

Wolfsburg - Stuttgart 2 - 2

Mainz - Heidenheim 0 - 2

B. Mönchengladbach - Union Berlin 1 - 0

Bayern de Munique - Bayer Leverkusen 1 - 1

- Domingo:

(10h30) Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt

(12h30) Hoffenheim - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 13 5 4 1 0 17 4 13

2. RB Leipzig 11 5 3 2 0 8 2 6

3. Bayer Leverkusen 10 5 3 1 1 14 10 4

4. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 11 9 2

5. Heidenheim 9 5 3 0 2 10 7 3

6. Eintracht Frankfurt 9 4 3 0 1 7 4 3

7. Freiburg 9 5 3 0 2 8 7 1

8. Stuttgart 8 5 2 2 1 14 10 4

9. Union Berlin 8 5 2 2 1 4 3 1

10. B. Mönchengladbach 6 5 2 0 3 6 8 -2

11. Mainz 5 5 1 2 2 8 10 -2

12. Werder Bremen 5 4 1 2 1 4 8 -4

13. Wolfsburg 4 5 1 1 3 10 11 -1

14. St Pauli 4 5 1 1 3 4 6 -2

15. Augsburg 4 5 1 1 3 7 14 -7

16. Hoffenheim 3 4 1 0 3 6 11 -5

17. Bochum 1 5 0 1 4 5 11 -6

18. Holstein Kiel 1 4 0 1 3 5 13 -8

