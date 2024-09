Ataque russo mata importante juiz e três outras pessoas em Kharkiv, dizem autoridades

KIEV (Reuters) - Dois ataques russos na região de Kharkiv, na Ucrânia, mataram quatro pessoas neste sábado, entre elas um juiz da Suprema Corte que estava entregando ajuda humanitária a moradores locais em um carro civil, disseram autoridades ucranianas.

O governador regional, Oleh Syniehubov, afirmou que um ataque aéreo matou três pessoas e feriu pelo menos outras três na vila de Slatyne, a cerca de 25 km ao norte da cidade de Kharkiv, capital da região. Vyacheslav Zadorenko, uma autoridade local, disse que as forças russas usaram bombas aéreas guiadas, chamadas KAB.

"O inimigo atingiu a infraestrutura civil, danificou instituições educacionais, lojas", disse Syniehubov no aplicativo de mensagens Telegram.

"As pessoas estavam na rua naquele momento."

Cerca de 25 km mais ao norte, na vila de Kozacha Lopan, um ataque com um drone russo matou o juiz de 61 anos e feriu três mulheres que estavam no carro que ele dirigia, disse o gabinete do promotor regional.

Em uma publicação no Telegram, o gabinete do promotor compartilhou imagem de um carro preto em frente a um prédio de tijolos vermelhos com o teto parcialmente desabado. A Suprema Corte da Ucrânia identificou o juiz como Leonid Loboyko.

A Reuters não pôde verificar imediatamente os detalhes dos ataques.

A Rússia nega ter civis como alvo, embora tenha matado milhares durante os mais de dois anos e meio de guerra.

(Reportagem Elaine Monaghan)