Americanos aguardam ajuda após passagem do furacão Helene

Quase quatro milhões de americanos ainda estavam sem energia elétrica neste sábado (28), depois que o furacão Helene atingiu o sudeste dos Estados Unidos e provocou pelo menos 44 mortes.

Equipes de emergência estão trabalhando para restaurar a energia elétrica e atuar contra as consequências das grandes inundações que destruíram casas, estradas e estabelecimentos comerciais em vários estados.

Pelo menos 19 pessoas morreram na Carolina do Sul, 15 na Geórgia, sete na Flórida, duas na Carolina do Norte e uma na Virgínia, de acordo com uma contagem da AFP baseada nas informações divulgadas pelas autoridades locais.

"As condições continuarão melhorando no sábado, após as inundações catastróficas dos últimos dois dias", disse o Centro Nacional de Furacões (NHC).

O Helene atingiu a costa na tarde de quinta-feira perto de Tallahassee, capital do estado da Flórida, como um furacão de categoria 4 (em uma escala que vai até 5), com ventos de 225 km/h.

- "Uma verdadeira tragédia" -

Em Cedar Key, uma ilha com apenas algumas centenas de habitantes na costa oeste da Flórida, os telhados das casas foram arrancados e as paredes destruídas.

"É de partir o coração ver isso", disse Gabe Doty, funcionário municipal, à AFP.

"Muitas casas desapareceram, o mercado desapareceu. A agência dos correios não existe mais. É uma verdadeira tragédia, e será difícil reconstruir", disse ele.

A tempestade continuou por vários estados, o que provocou deslizamentos de terra e fortes inundações até Asheville, na Carolina do Norte.

"Esta é uma das piores tempestades da história moderna em partes do oeste da Carolina do Norte", disse o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, em uma coletiva de imprensa na noite de sexta-feira.

As operações de resgate continuam, informou seu gabinete.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) também alertou que uma represa no leste do Tennessee estava prestes a estourar e pediu às pessoas que "se deslocassem imediatamente para um local mais alto".

Quase quatro milhões de clientes ainda estavam sem energia em 10 estados no início do sábado, de acordo com o site poweroutage.us.

Com o aquecimento das águas do mar, a mudança climática aumenta a probabilidade de que as tempestades fiquem mais intensas rapidamente e eleva o risco de furacões mais potentes.

O Helene se deslocou sobre águas particularmente quentes no Golfo do México.

"É provável que essas águas quentes tenham desempenhado um papel na rápida intensificação do Helene", disse à AFP a climatologista Andra Garner.

