Wall Street sobe após dados de inflação dos EUA; small caps avançam

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com as ações de small caps tendo um desempenho superior, depois que dados de inflação moderados dos Estados Unidos aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve possa focar somente no mercado de trabalho e continuar reduzindo os juros.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que os gastos dos consumidores norte-americanos subiram de forma moderada em agosto, sugerindo que a economia manteve parte de seu sólido impulso no terceiro trimestre, enquanto as pressões inflacionárias desaceleraram.

"É um alívio ver que (a inflação) está se movendo na direção certa e esperamos que continue nessa direção", disse Joe Saluzzi, codiretor de negociação de ações da Themis Trading.

"Realmente não importa se são 50 ou 25 pontos. O que importa é se eles continuarão cortando os juros no próximo ano."

A probabilidade de que o banco central dos EUA reduza os juros em 50 pontos-base na reunião de novembro está em 52%, em comparação com os 50% observados antes dos dados. A chance de uma redução de 25 pontos está em 48%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

A desaceleração da inflação em direção à meta de 2% deu ao Fed espaço suficiente para iniciar seu ciclo de afrouxamento monetário com um corte de 50 pontos-base na semana passada. O foco agora se voltará para uma série de relatórios sobre o mercado de trabalho a serem divulgados na próxima semana.

O Dow Jones subia 0,84%, a 42.530,50 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,26%, a 5.760,26 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,03%, a 18.195,88 pontos.

O índice Russell 2000, que acompanha os papéis de small caps, tinha alta de 0,7%.

Nove dos 11 setores do S&P 500 subiam, liderados por um aumento de 1,1% nas ações de energia.

Em tecnologia, a Nvidia e a Amazon.com perdiam 0,9% e 0,4%, respectivamente, e pesavam sobre o Nasdaq.

(Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal em Bengaluru)