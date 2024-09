'Vou continuar insistindo com o governo para indicação de novo diretor', diz Feitosa, da Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, cobrou nesta sexta-feira, 27, a indicação do quinto diretor para o colegiado. Houve, nesta sexta-feira, a nova votação empatada na diretoria - desta vez envolvendo a transferência de controle da Amazonas Energia.

Com o empate, o governo fica sob um sinal de alerta. A Medida Provisória aprovada em junho para possibilitar a transferência de controle da Amazonas Energia ainda não foi apreciada pelo Congresso e perde validade em 10 de outubro. Ou seja, a regulamentação do caso pela Aneel está sendo feita com base em um texto que perderá a validade se o Congresso não apreciar a matéria.

"Eu penso que já passou da hora do Ministério, se não há uma convergência e é natural no processo de indicação e sabatina do diretor definitivo, que olhe e avalie indicação de diretor substituto", declarou Sandoval, em conversa com jornalistas. "Vou continuar insistindo com o governo para indicação de novo diretor", disse.

Com a falta de um quinto nome (atualmente são 4 diretores) o processo sobre Amazonas Energia é o sexto empatado. Sandoval disse que espera indicação de novo diretor antes de MP da Amazonas Energia caducar.