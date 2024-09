Tenda assina contratos de R$531 milhões de VGV com programa habitacional de São Paulo

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Tenda anunciou nesta sexta-feira que assinou dois contratos para venda de imóveis no programa habitacional da prefeitura de São Paulo, Pode Entrar, com valor geral de vendas de cerca de 531 milhões de reais no total.

A companhia afirmou que a previsão de pagamento do sinal, que representa 15% do VGV total dos empreendimentos, está programada para novembro.

(Por Alberto Alerigi Jr.)