Televisão israelense afirma que líder do Hezbollah foi o alvo dos bombardeios no subúrbio de Beirute

As principais redes de televisão de Israel informaram que o chefe do Hezbollah, Hasan Nasrallah, foi o alvo de um bombardeio israelense nos subúrbios de Beirute nesta sexta-feira (27).

"Alvo do bombardeio: Nasrallah. As FDI [Forças de Defesa de Israel] estão verificando se o secretário-geral do Hezbollah estava no prédio [bombardeado] no centro de Dahiyeh", indicou uma reportagem do Canal 12.

