Tales: Defesa de Marçal faz piada de mau gosto, mas Datena merece bronca

Embora Pablo Marçal (PRTB) faça uma piada de mau gosto ao exigir uma indenização de José Luiz Datena (PSDB) pela agressão com uma cadeirada, é justo que o apresentador seja punido pelo episódio, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (27).

O empresário processou o apresentador pela cadeirada que levou durante o debate da TV Cultura, em 15 de setembro. Marçal pede uma indenização de R$ 100 mil por danos morais.

A ação escrita pelo advogado [de Marçal] é uma piada de mau gosto ao falar que houve fratura, quando o laudo médico diz que não houve, e que Marçal queria um debate sério, sendo que ele não quis isso em momento algum dessa eleição e protagonizou a queda do nível dos debates o tempo inteiro.

Mas, no Direito, tem que se levar a peça em consideração. Pelo conteúdo dela, levaria a juíza a dizer 'não aceito'. O problema é que a cadeirada existiu; é fato. Um candidato pode dar uma cadeirada em outro em qualquer situação em um debate eleitoral? Não pode.

Pode ter sido legítima defesa, como defendem alguns juristas, mas o caso é que não se pode dar uma cadeirada dessas. Datena merece uma reprimenda por isso. Seja de quanto for, mas merece uma reprimenda porque não podemos deixar que isso ocorra. O Marçal também merece várias reprimendas. Tales Faria, colunista do UOL

Tales reforçou que o pedido protocolado pela defesa de Marçal apresenta pontos questionáveis, como ao afirmar que o influenciador sofreu uma fratura no tórax, algo que não é mencionado no boletim médico divulgado pelo hospital Sírio-Libanês, que o atendeu.

A juíza está em apuros. Ela está com uma peça apresentada pela defesa do Marçal que é risível, para não dizer mentirosa. Diante disso, a ação de um juiz normalmente é não dar ganho de causa. No entanto, o fato é o fato e tem supremacia sobre tudo. Houve a cadeirada, e quem a deu merece uma reprimenda. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Marçal exibe vocação humorística ao pedir indenização por cadeirada

Pablo Marçal (PRTB) exibe sua veia humorística ao pedir indenização de José Luiz Datena (PSDB) pela agressão com uma cadeira, ironizou o colunista Josias de Souza.

Na hipótese de a candidatura a prefeito fracassar, Marçal já pode diversificar seus negócios e adicionar ao seu portfólio empresarial um empreendimento do ramo humorístico. A vocação dele para a galhofa está estampada nessa ação em que pede uma indenização de R$ 100 mil ao Datena por conta da cadeirada.

Marçal até pode reivindicar uma indenização, afinal a cadeirada aconteceu, filmada e transmitida ao vivo. O que dá a essa petição o caráter humorístico é a justificativa. Os advogados do Marçal dizem que ele 'sofreu efeitos devastadores na esfera moral, física e psicológica e teve grande constrangimento e humilhação.

O que reforça o caráter humorístico dessa peça é o trecho no qual os advogados sustentam que Datena, com esse uso da força bruta, 'afrontou diretamente o processo democrático'. Ora, se há algo que não existe nos debates de que Marçal participa é respeito, troca de ideias e preocupação com o eleitorado. Josias de Souza, colunista do UOL

