Submarino chinês com propulsão nuclear afundou este ano, diz autoridade dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O mais novo submarino de ataque movido a energia nuclear da China afundou neste ano, disse uma autoridade sênior de defesa dos Estados Unidos na quinta-feira, um possível constrangimento para Pequim, que busca expandir suas capacidades militares.

A China já possui a maior marinha do mundo, com mais de 370 navios, e iniciou a produção de uma nova geração de submarinos com armas nucleares.

Uma autoridade sênior de defesa dos EUA, falando sob condição de anonimato, afirmou que o novo submarino de ataque com propulsão nuclear de primeira classe da China afundou ao lado de um píer em algum momento entre maio e junho.

Um porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse que não tinha informações a fornecer.

"Não estamos familiarizados com a situação que você mencionou e, no momento, não temos informações a fornecer", declarou a autoridade chinesa.

A autoridade sênior dos EUA disse que não estava claro o que causou o naufrágio da embarcação ou se ela tinha combustível nuclear a bordo na ocasião.

"Além das questões óbvias sobre os padrões de treinamento e a qualidade dos equipamentos, o incidente levanta questões mais profundas sobre a responsabilidade interna do Exército de Libertação Popular e a supervisão do setor de defesa da China - que há muito tempo é atormentado pela corrupção", disse a autoridade.

O acidente "levanta questões sobre os padrões de produção e segurança do primeiro submarino de ataque com propulsão nuclear da marinha do ELP - uma das plataformas mais avançadas da indústria de defesa chinesa", afirmou James Char, especialista em defesa da China da Escola de Estudos Internacionais S. Rajaratnam, de Cingapura.

"Além de semear dúvidas sobre a capacidade de sobrevivência do novo submarino, isso também nos lembra das possíveis armadilhas que as forças armadas de todo o mundo podem enfrentar quando se trata de lidar com material nuclear."

