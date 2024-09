Setor de serviços abre 118.364 vagas em agosto, aponta Caged; indústria gera 51.634 vagas

A abertura líquida de 232.513 vagas de trabalho com carteira assinada em agosto no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 118.364 postos formais, seguido pela indústria, que abriu 51.634 vagas.

Já o comércio gerou 47.761 vagas em agosto, enquanto houve um saldo de 13.372 contratações na construção. A agropecuária registrou abertura de 1.401 vagas no mês.

No oitavo mês do ano, as 27 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com saldo positivo de 60.770 postos de trabalho. Já o menor saldo positivo de vagas em agosto foi no Acre (352).

O Rio Grande do Sul registrou um saldo positivo de empregos em agosto de 2024 (+10.413), consolidando a retomada iniciada em julho de 2024 (+6.682). Esse resultado contrasta com os saldos negativos observados em maio (-21.993) e junho (-8.526), impactados pela calamidade climática que atingiu o Estado.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.156,86 em agosto. Comparado ao mês anterior, houve uma redução de R$ 7,54 no salário médio de admissão, uma queda de 0,3%.