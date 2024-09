Ruanda confirma casos da doença de Marburg

KIGALI (Reuters) - Ruanda confirmou seus primeiros casos da doença de Marburg, uma febre hemorrágica viral que pode causar a morte entre alguns pacientes.

Em um comunicado, o Ministério da Saúde do país disse nesta sexta-feira que estava investigando para determinar a origem da infecção e que os infectados haviam sido isolados para tratamento. O ministério não forneceu números exatos, mas disse que havia poucos casos.

Com uma taxa de mortalidade de até 88%, o Marburg é da mesma família de vírus responsável pelo Ebola e é transmitido às pessoas por morcegos frugívoros. Em seguida, ele se espalha por meio do contato com fluidos corporais de pessoas infectadas.

Os sintomas incluem febre alta, dor de cabeça intensa, vômitos, dores musculares e dores de estômago, informou o ministério.

A vizinha Tanzânia teve casos de Marburg em 2023, enquanto Uganda teve casos semelhantes em 2017.

(Reportagem de Philbert Girinema)

