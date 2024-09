Nunes minimiza filas para fazer exames em SP: 'São o normal do dia a dia'

Do UOL, em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em São Paulo, minimizou as filas para exames na capital paulista e disse que o tempo de espera que os pacientes enfrentam atualmente são "normais". O prefeito participou de sabatina no SP1, da TV Globo, nesta sexta-feira (27).

O que aconteceu

Nunes disse que filas "são o normal do dia a dia". O prefeito reconheceu, porém, que para exames de colonoscopia, a espera de pacientes está maior que 30 dias, e no caso de diagnósticos para avaliar a causa de ronco em pacientes, disse que a prefeitura enfrenta dificuldade de contratação de profissionais. "Eu fico preocupado quando vem uma informação desencontrada. Porque às vezes os candidatos ficam colocando mentiras, e as pessoas caem", afirmou Nunes.

Número mais recente de pessoas aguardando exames é de cerca de 350 mil. Segundo a própria prefeitura, a fila de pacientes que também aguardavam avaliação cirúrgica era de 224 mil em julho. "Nós fazemos 500 mil exames por mês. No geral, nós colocamos essa fila para andar. Ela está andando", disse o prefeito de São Paulo.

Candidato também prometeu ampliar fiscalização de organizações sociais na saúde, as OSs. "Nós desenvolvemos uma plataforma de inteligência que vai ter fiscalização com uso de tecnologia", afirmou Nunes. Em sua próxima gestão, caso seja eleito, o prefeito disse que vai criar mais centros de atendimentos para idosos e mulheres, além de núcleos de especialidade em oftalmologia e odontologia.

Para o prefeito, a população cria "visão do que não é" sobre o centro da cidade. Questionado sobre o fechamento de comércios na região devido à violência, Nunes disse foi uma consequência da pandemia, mas que a capital está se recuperando. "Eu estive lá outro dia, às 23 horas, e as crianças estavam brincando na praça da Sé", afirmou Nunes, ao defender que queixas de roubos e furtos surgem por falta de conhecimento do local.

Grades são colocadas na praça da Sé para trabalho de limpeza ou por questão de segurança, disse o prefeito. "Eu quero as coisas bonitas na cidade. Tem um gradil quando está tendo alguma ação de paisagismo. Não é que a praça está fechada. Você pode andar pela praça por todo o canto", disse.