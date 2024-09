Renato Baldini: Taxa média de juros total de agosto é a mais baixa desde maio de 2022

O chefe adjunto do departamento de estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, disse nesta sexta-feira, 27, que a taxa média de juros total de agosto é a mais baixa desde maio de 2022. Ele concede entrevista coletiva para comentar os dados de crédito de agosto, divulgados nesta manhã pela instituição.

A taxa média de juros no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), foi de 27,8% ao ano em julho para 27,7% ao ano em agosto. No mesmo mês de 2023, estava em 30,5%.

"As taxas médias de juros se mantêm em trajetória de redução desde maio do ano passado. E essa taxa agora em agosto de 27,7% é a mais baixa desde maio de 2022, quando havia se situado em 27,5%", comparou.