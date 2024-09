ONS: reservatórios terminarão outubro com 39,9% da capacidade

Os principais reservatórios de usinas hidrelétricas do Brasil, localizados no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, chegarão ao final de outubro com 39,9% da capacidade, estimou nesta sexta-feira o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), em sua primeira previsão para o próximo mês.

O armazenamento das hidrelétricas da região deverá cair quase 7 pontos percentuais ao longo de outubro, apontou o ONS, em meio à seca severa no país e a previsões de que as chuvas só ganhem consistência na segunda metade do mês.

Pelo cenário do ONS, as afluências deverão ficar abaixo da média histórica em todos os subsistemas do país em outubro, com estimativas de 43% da média no Sudeste/Centro-Oeste, 86% no Sul, 33% no Nordeste e 38% no Norte.

Para a carga nacional de energia elétrica, o operador estimou um crescimento de 4,7% em relação a outubro de 2023, para pouco mais de 82 mil megawatts médios.