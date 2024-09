Petróleo fecha em alta, mas acumula queda na semana com perspectiva de oferta mais firme

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, mas caíram na semana, com os investidores avaliando as expectativas de maior oferta global em relação aos novos estímulos da China, maior importadora de petróleo.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,38 dólar, ou 0,53%, a 71,89 dólares por barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) para o mês seguinte fecharam com alta de 0,51 dólar, ou 0,75%, a 68,18 dólares.

Na base semanal, o Brent caiu cerca de 3%, enquanto o WTI caiu cerca de 5%.

Nesta sexta-feira, o banco central da China reduziu as taxas de juros e injetou liquidez no sistema bancário, com o objetivo de levar o crescimento econômico de volta à meta deste ano de aproximadamente 5%.

Mais medidas fiscais devem ser anunciadas antes dos feriados chineses, que começam em 1º de outubro, depois que uma reunião dos principais líderes do Partido Comunista mostrou um maior senso de urgência sobre os crescentes obstáculos econômicos.

"Apesar do estímulo agressivo da China, as preocupações com o excesso de oferta devido ao plano da Opep de retomar a produção fizeram os preços caírem", disseram analistas da Aegis Hedging em nota nesta sexta-feira.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Robert Harvey e Paul Carsten em Londres, Gabrielle Ng em Cingapura e Shariq Khan em Nova York)