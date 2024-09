Testei o creme 5 em 1 da Nivea, e o toque sequinho me ganhou

Você é do time que adora uma rotina de skincare ou é daqueles que têm preguiça só de pensar? Confesso que sou do segundo grupo, então prefiro usar um produto que ofereça o máximo de resultados possível. Por isso o creme facial antissinais 5 em 1 da Nivea me atraiu.

Ele promete hidratação sem deixar o rosto oleoso, redução de rugas, ser antioxidante, proteção contra raios UVA/UVB e prevenção do envelhecimento precoce da pele. A seguir, trago a minha experiência em relação aos efeitos prometidos.

O que gostei

Hidratação: o creme da Nivea tem fórmula com vitamina E, nutriente antioxidante que atua na hidratação. A marca recomenda usá-lo duas vezes ao dia. Em dois meses de uso tenho sentido o meu rosto realmente mais hidratado.

Já na primeira semana a minha pele apresentou um aspecto mais homogêneo, sem descamação e aqueles esbranquiçados de ressecamento.

Sensação não oleosa: esse é o slogan do creme e, de fato, ele cumpre. Sua rápida absorção para mim, aliás, é o ponto alto do produto. Odeio passar algo na pele e ficar com aspecto pegajoso, então o toque sequinho que ele proporciona me ganhou.

Ajuda na proteção solar: outro ponto que achei bem interessante. Tenho dificuldade em achar protetores solares com textura não-oleosa. Por isso gostei de ter o creme como um aliado contra as radiações UVA e UVB.

Cheiro: indo além do combo prometido pelo produto, particularmente, eu achei o cheirinho agradável e refrescante. Não é enjoativo como muitos cosméticos.

Embalagem: como o produto deve ser aplicado e espalhado no rosto com as mãos, achei o pote prático e funcional. Costumo desperdiçar quando uso cremes em bisnaga (acabo apertando mais do que o necessário).

Preço: é geralmente mais barato do que outros produtos disponíveis no mercado e, pelo efeito hidratante com aspecto sequinho, vale o custo-benefício.

Pontos de atenção

Rugas e linhas de expressão: O creme 5 em 1 da Nivea promete diminuir linhas de expressão e eu queria muito isso, mas não rolou nesses dois meses de uso. Tenho muitas delas na testa e não notei nenhuma melhora usando o produto. Nesse quesito, acredito que existam produtos mais certeiros para esse objetivo.

Cicatrização: outra promessa do produto é ajudar com marcas de cicatrizes, mas não consegui notar diferença, mesmo nas pequenas lesões decorrentes do ato de barbear. Como nesses casos acabo recorrendo também a outras soluções, não dá para precisar o efeito cicatrizante do creme 5 em 1.

O que mudou para mim

Usando o produto sinto o meu rosto bem mais hidratado no dia a dia e sem aspecto oleoso

Sua textura sequinha me deixou confortável para usá-lo com regularidade e até ser menos preguiçoso nos cuidados com a pele. Além disso, encontrei nele uma proteção solar extra.

Para quem vale a pena

Se você quer um rosto mais hidratado, o creme é uma boa opção, com textura não oleosa e ainda protege contra radiação ultravioleta. O conjunto tem um bom custo-benefício.

Mas se você procura algo para reduzir ou suavizar linhas de expressão, ele não me parece ser uma solução.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.