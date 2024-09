Orégano acalma e reduz risco de câncer; veja como usar (para além da pizza)

Ele faz muito mais do que dar sabor a sua pizza. Pesquisadores da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em São Paulo, relataram que orégano possui mais de 200 compostos. Entre eles estão polifenóis e flavonoides, poderosos antioxidantes com ação anti-inflamatória e antimicrobiana.

Os flavonoides possuem várias propriedades benéficas à saúde, entre elas atividades diuréticas, digestivas e calmantes, que podem auxiliar a reduzir os episódios de dor de cabeça.

O orégano também é conhecido por conter compostos como carvacrol e timol, que possuem propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, que ajudam a combater vírus e bactérias que infectam o organismo provocando infecções e inflamações de garganta, gripes e resfriados.

O timol tem um efeito benéfico para tosses com catarro, por ajudar a prevenir a ocorrência de uma potencial infecção decorrente da acumulação de muco. Os dois antioxidantes ainda ajudam a diminuir o risco de câncer. Sua ação antifúngica e antimicrobiana atua ainda contra micoses e candidíase de recorrência, por exemplo.

Chá de orégano

O chá de orégano é contraindicado para gestantes e lactantes, pois algumas substâncias podem interferir nos hormônios, relaxar o colo uterino e até causar problemas sérios durante a gravidez, como más formações e até aborto. Mulheres que estejam amamentando também devem evitar, já que não há estudos que comprovem sua segurança nesse período

Se não é o seu caso, o chá de orégano é uma boa pedida para a saúde. Para prepará-lo adicione uma colher (chá) de folhas de orégano em uma xícara com água fervente e deixe abafado por entre 5 e 10 minutos. Coe, para retirar as folhas, e espere o líquido amornar e consuma assim que possível.

Fontes: Alice Cristina Coca Mendes, nutricionista da UBS Jardim Paranapanema, gerenciada pelo CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo; Cicero Matsuyama, otorrinolaringologista e coordenador geral da Residência Médica em Otorrinolaringologia do Hospital CEMA (SP); Daniel Magnoni, nutrólogo na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, chefe da Seção de Nutrologia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e coordenador do Serviço de Nutrição Clínica e Nutrologia do HCor (Hospital do Coração).

*Com informações de reportagem publicada em 28/08/2024