Netanyahu encurta estadia nos EUA para voltar a Israel, informa seu gabinete

O primeiro-ministro israelense que, nesta sexta-feira (27), fez um discurso na ONU em Nova York, encurtou sua estadia nos Estados Unidos, informou seu gabinete, depois do anúncio de que o Exército israelense bombardeou o quartel-general do Hezbollah no subúrbio de Beirute.

Benjamin Netanyahu "decidiu voltar a Israel antes do previsto e partirá esta noite aos Estados Unidos", disse o gabinete do chefe de governo, detalhando que o plano inicial previa que ele chegaria a Israel no domingo.

skl-rcb-jd/kir/js/an/aa/mvv

© Agence France-Presse