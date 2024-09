Morre Maggie Smith, atriz de 'Harry Potter' e 'Downtown Abbey'

LONDRES, 27 SET (ANSA) - A atriz britânica Maggie Smith faleceu nesta sexta-feira (27), aos 89 anos, em Londres, na Inglaterra. Vencedora de dois prêmios no Oscar, a veterana se consagrou no cinema e no teatro por mais de sete décadas.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte de Dame Maggie Smith, que faleceu pacificamente em um hospital na manhã desta sexta-feira", declararam os filhos da artista, Chris Larkin e Toby Stephens, sem informar a causa da morte.

Nascida em Ilford, no Reino Unido, Smith atuou em mais de 60 filmes e 70 peças teatrais, sendo uma das atrizes mais renomadas da Grã-Bretanha.

Ela é conhecida por interpretar a professora Minerva McGonagall na saga "Harry Potter" (2001-2011) e por sua participação na série "Downtown Abbey" (2010-2015) como Violet Crawley.

Os dois prêmios no Oscar que ela venceu foram por "Primavera de uma solteirona", em 1970, e "Califórnia Suite", em 1979. A atriz recebeu ainda quatro indicações ao prêmio e venceu oito troféus da Academia Britânica de Cinema (Bafta). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.