MIX Flip: conhecemos o dobrável da Xiaomi que chega para brigar com Samsung

A Xiaomi anunciou ontem (26), em Berlim, Alemanha, a chegada ao mercado global do celular com tela dobrável MIX Flip. O telefone é do tipo mais compacto, que abre e fecha como uma concha e cabe em qualquer bolso.

Assim como os outros smartphones lançados no evento, 14T e 14T Pro, o MIX Flip é equipado com câmeras desenvolvidas pela Leica, empresa alemã centenária que é referência no ramo da fotografia. O Guia de Compras UOL acompanhou os anúncios de perto e teve um breve contato com a novidade. Confira mais detalhes a seguir.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Quanto custa?

O aparelho foi anunciado por 1299 euros (cerca de R$ 8 mil, em conversão direta sem impostos), na configuração de 12G de RAM + 512GB de armazenamento interno. Não há previsão de chegada ao Brasil.

Concorrência com a Samsung

A Xiaomi não esconde que o objetivo é bater de frente com o Galaxy Z Flip6, da Samsung. Durante a apresentação, a marca chinesa exibiu um slide comparando os dois modelos. Nele foram destacados o que ela considera que é melhor no MIX Flip.

O mercado de modelos dobráveis do tipo flip tem ainda a Motorola como concorrente, com o Razr 50 Ultra e Razr 50.

Como é o Xiaomi MIX Flip

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Tela externa. Celulares do tipo flip são conhecidos pela utilidade da tela externa, que permite que muitas coisas sejam feitas sem nem abrir o aparelho. Quanto maior esse display, melhor. O da Xiaomi tem 4,01 polegadas — para comparação, o do Galaxy Z Fold6 tem 3,4 polegadas e o do Razr 50 Ultra, concorrente da Motorola, tem 4.

A resolução é de 1,5K, com taxa de atualização 120Hz (isso representa transição de cenas mais rápidas e fluidas; é um número superior ao aparelho da Samsung). As bordas do aparelho são bem retas, mas o display é curvo. Com o celular fechado, há recursos como:

Tirar selfies, como em qualquer dobrável flip;

Atender chamadas, pois há um sistema de fone/microfone independente na parte de fora;

Responder mensagens e escrever notas usando um teclado virtual;

Usar mais de 200 aplicativos que são compatíveis com a tela externa;

Escolher telas de bloqueio com animais fofos, como uma capivara.

Já a tela interna tem 6,98 polegadas, a mesma resolução 1,5K e taxa de atualização adaptativa até 120Hz.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Câmeras. São duas, ambas com qualidade Leica.

Grande angular de 50 MP.

Teleobjetiva também de 50MP, com 2X de zoom óptico e 20x digital, além de tecnologia "flutuante" (que se move dentro da câmera para focar a diferentes distâncias, inclusive macro).

Já o sensor frontal é de 32MP. Uma configuração parecida com a do Razr 50 Ultra.

A marca alemã Leica ainda incluiu no aparelho estilos fotográficos (chamados: vibrante e autêntico), uma estética especial para o modo retrato, filtros, marca d'água e até um som de obturador de câmeras antigas. As lentes são Summilux, ideais para condições de pouca luz.

Assim como em qualquer dobrável tipo flip, a dobra permite alguns usos interessantes das câmeras. Além das selfies com ele fechado, é possível apoiar o celular dobrado em um móvel ou objeto, para ser usado como um tripé, e também segurado a 90 graus para fazer vídeos como em uma filmadora antiga, controlando o zoom com o dedão.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Cores. Celulares flip, em geral, são mais estilosos e coloridos. O da Xiaomi é um pouco mais discreto, mas com acabamentos diferenciados. No mercado global, ele chega em duas cores: Phantom Purple (lilás com textura com leve brilho, que testamos) e preto fosco. Na China, há mais duas opções. A moldura de alumínio é brilhante.

Processador. Ele é equipado com Snapdragon 8 Gen 3 (o mesmo do Z Fold6), o mais poderoso chip da Qualcomm para celulares até agora. Há uma câmera de vapor de 3500mm², para evitar aquecimentos.

Bateria. Tem 4.780mAh e suporta carregamento rápido de 67W (o da Samsung tem 4.000 mAh e carregamento a 25 watts).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Quando vai chegar ao Brasil?

Não há nenhuma informação oficial de que o Xiaomi MIX Flip chegará ao mercado nacional. Porém, o modelo irá para alguns países da América Latina. Uma boa notícia para consumidores, visto que até então esse tipo de celular da Xiaomi era exclusivo do mercado asiático.

A marca tem um dobrável tipo fold (celular que vira um pequeno tablet) bem avançado, um dos mais finos do mundo, que já está em sua quarta geração. Contudo, ele só é vendido na China.

Dos smartphones lançados em Berlim pela empresa, apenas o 14T, o mais barato, chegará ao Brasil "em breve". Ainda não foi divulgado o preço em reais. Na Europa, vão custar:

14T: a partir de 649 euros (R$ 4.000)

14T Pro: a partir de 799 euros (R$ 4.900)

Xiaomi MIX Flip: 1299 euros (R$ 8.000)

Enquanto isso, separamos outros aparelhos da Xiaomi em oferta hoje:

Ficha técnica Xiaomi MIX Flip

Processador: Snapdragon 8 Gen3 + câmera de vapor

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento interno: 512 GB

Sistema operacional: Xiaomi HyperOS

Câmeras traseiras: 50 MP wide (f/1.7, 23mm) + 50 MP telephoto (f/2.0, 47mm, 2x zoom óptico, 20x zoom digital)

Câmera selfie: 32 MP

Tela externa: AMOLED 4,01 polegadas, 1392 x 1208 pixels, 120Hz, 3000 nits pico

Tela principal: AMOLED 6,86 polegadas, 1224 x 2912 pixels, 120Hz, 3000 nits pico

Bateria: 4.780 mAh, carregamento 67 watts

Dimensões: 16,75 x 7,4 x 0,76 cm (aberto); 7,4 x 7,4 x 1,6 cm (dobrado); 192 g

*a jornalista viajou a convite da Xiaomi

