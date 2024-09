Microsoft vai investir quase R$ 15 bi em inteligência artificial no Brasil

A Microsoft vai investir R$ 14,7 bilhões em nuvem e inteligência artificial (IA) no Brasil ao longo de três anos. O anúncio foi feito por Satya Nadella, CEO da gigante americana. O executivo participou nesta quinta, 26, em São Paulo, de um evento da companhia voltado para IA. Ele desembarcou pela manhã e por volta do meio-dia já havia deixado o País.

Segundo o plano, a Microsoft expandirá sua infraestrutura de nuvem e IA em vários câmpus de data centers no Estado de São Paulo. A Microsoft já possui duas regiões do Azure - plataforma de computação em nuvem da companhia - no País: a Brasil South, com sede em São Paulo e que foi anunciada em 2014, e a Brasil Southeast, com sede no Rio, lançada em 2020. "Já temos 300 centros de dados em 60 regiões do mundo. Estamos construindo fábricas de IA em todo o mundo", disse Nadella, durante o evento.

A companhia já havia anunciado nesta semana um investimento de US$ 1,3 bilhão (por volta de R$ 7,1 bilhões) no México.

O CEO também anunciou que irá oferecer treinamento em IA para 5 milhões de brasileiros até 2028. A empresa vai se aliar a 26 organizações, incluindo governos, instituições educacionais e ONGs. A Microsoft anunciou ainda que fechou uma nova colaboração com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em São Paulo para oferecer cursos de IA.

Na plateia do evento de ontem, estavam o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles acompanharam a apresentação de exemplos dados pela Microsoft de parceiros que já usam IA e agentes de IA, como o Bradesco.

Ao fim do evento, Alckmin subiu rapidamente ao palco e agradeceu à companhia pelo investimento. "Tudo o que o Brasil precisa é emprego, investimento, inovação e capacitação", disse Alckmin. "O Brasil será grande protagonista em IA. E, para ter IA, é preciso energia. O Brasil tem a energia mais limpa do mundo. A nova indústria do Brasil é mais inovadora, competitiva, sustentável, renovável e exportadora."

Agentes de IA

Em parte da sua palestra, que durou 40 minutos, Nadella focou nos aspectos de agentes de IA - o assunto é um dos principais da área no momento e se refere a automações sofisticadas geradas por IA que são voltadas a empresas. Segundo ele, a construção de agentes sofisticados tem como ponto inicial o "copilot", o assistente de IA da companhia, e evolui para interações dentro de uma organização e entre organizações.

Na semana passada, a Microsoft anunciou o Microsoft 365 Copilot, que oferece aos usuários a capacidade de criar rapidamente assistentes de IA que podem realizar tarefas tanto no próprio software da Microsoft quanto no de fornecedores terceirizados.

A companhia se tornou mais um nome a entrar no mercado de assistentes digitais, chamados de agentes, capazes de executar ações autônomas.

A OpenAI também considera a possibilidade do uso de agentes, enquanto a Salesforce já anunciou serviço corporativo do tipo.

No setor de tecnologia, muitos acreditam, inclusive Bill Gates, que a corrida no campo dos agentes de IA representa uma mudança importante na forma como as pessoas interagem com os computadores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.