Marçal pede indenização de Datena na Justiça por 'cadeirada'

O influenciador e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) entrou na Justiça contra o apresentador José Luiz Datena (PSDB) por conta do incidente da "cadeirada" que ocorreu no debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo da TV Cultura, no dia 15 de setembro. A ação protocolada solicita uma indenização por danos morais.

São discriminados dois golpes com uma cadeira e uma tentativa de terceiro no texto, sendo um desferido diretamente e o outro arremessado. É salientada uma fratura no sexto arco costal e uma lesão no punho direito, que necessitou de imobilização imediata.

A equipe de advogados liderados por Paulo Hamilton Siqueira Júnior ainda descreve os efeitos do episódio em Marçal. É citado um "profundo abalo moral e psicológico" causado no ex-coach, além de lesão física à integridade corporal e exposição pública do ato ilícito.

"O ataque, promovido por José Luiz Datena em plena transmissão ao vivo, foi não só um ato de violência física contra Pablo Henrique Costa Marçal, mas também um atentado à liberdade de expressão e ao direito de participação democrática", diz o documento.

Em nota, Pablo Marçal afirma que doará o valor da indenização para mulheres em situação de vulnerabilidade, sem detalhar para quais instituições ou ações seriam feitas essas doações. "(...) Tenho o compromisso de destinar o valor integralmente a mulheres em situação de vulnerabilidade, que são vítimas de atos covardes de violência, como agressões sexuais, agressões físicas e tentativas de homicídio", declarou o candidato.