Juventus fecha 2023/2024 com prejuízo de 199,2 milhões de euros

TORINO, 27 SET (ANSA) - A Juventus fechou seu balanço financeiro da temporada de 2023/2024 com um prejuízo avaliado em 199,2 milhões de euros.

A quantia divulgada pelo clube italiano nesta sexta-feira (27) sofreu um aumento de 75,5 milhões de euros em relação ao prejuízo de 123,7 milhões de euros registrado no ano anterior.

Segundo comunicado, a dívida financeira líquida melhorou, chegando a 242,8 milhões de euros, em comparação aos 339,9 milhões de euros de 30 de junho de 2023.

"60% da perda deriva de fatores negativos não recorrentes, como a não participação nas competições da Uefa (90-95 milhões de euros)", explica a empresa.

De acordo com a Velha Senhora, "a probabilidade de equilíbrio operacional na temporada 2024-2025 é elevada (com uma queda nos custos com pessoal registrado durante quatro anos consecutivos, uma redução de mais de 150 milhões)".

Além disso, a Juventus confirma os objetivos econômicos e financeiros do plano estratégico 2024/2025-2026/2027 aprovado em outubro passado.

O clube explica que "são esperados resultados operacionais e fluxos de caixa no intervalo de equilíbrio, ambos pela normalização das receitas - graças também ao regresso à participação na Uefa Champions League - e pelo crescente impacto positivo decorrente das ações de racionalização de custos".

Desta forma, "prevê-se uma melhoria progressiva do desempenho econômico e financeiro ao longo do período do próprio plano, com a obtenção de um resultado líquido e fluxo de caixa positivos no exercício 2026/2027". (ANSA).

