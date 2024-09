Itália volta a apelar para seus cidadãos deixarem Líbano

ROMA, 27 SET (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, voltou a apelar nesta sexta-feira (27) para que os cidadãos italianos presentes no Líbano deixem o país, em meio ao conflito crescente entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, aliado do Hamas na guerra na Faixa de Gaza.

Em publicação em seu perfil na rede social X, Tajani expressou preocupação com a situação no país e convidou "mais uma vez todos os italianos a deixarem o Líbano o mais rápido possível".

"Acompanho com preocupação a evolução da crise no Oriente Médio em contato constante com a nossa embaixada em Beirute", afirmou o chanceler italiano.

Tajani alertou os cidadãos italianos para entrarem em contato com a Unidade de Crise e o perfil oficial @ItalyinLebanon, em caso de eventualidades.

Nos últimos dias, o chanceler italiano já havia lançado um apelo semelhante aos cidadãos do "Belpaese" que estão no Líbano, em meio ao aumento da tensão na região. Até o momento, os bombardeios israelenses no território já provocaram mais de 700 mortes em uma semana de ataques. (ANSA).

