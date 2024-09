Israel pede que moradores deixem áreas do sul de Beirute

O Exército de Israel pediu que os moradores de áreas da periferia sul de Beirute, reduto do Hezbollah, deixem suas casas, após bombardear o "QG" do movimento islamita.

"Estão localizados perto de alvos do Hezbollah. Para a sua segurança e a de seus entes queridos, devem evacuar os prédios localizados a uma distância de pelo menos 500 metros", publicou no X o porta-voz do Exército israelense para o público de língua árabe.

