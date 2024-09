Israel anuncia que foguete do Hezbollah atingiu casa no norte do país

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (27), que um foguete do Hezbollah atingiu uma casa no norte do país, pouco depois de um bombardeio israelense contra o quartel-general do movimento islamista libanês em um subúrbio de Beirute.

"Foi constatado o impacto direto de um foguete do Hezbollah" contra uma casa da cidade de Safed, informou o exército em um comunicado.

