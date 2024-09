Inmet emite alerta de tempestade com granizo para SP e demais Estados; veja onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta sexta-feira, 27, para potencial queda de tempestades em diversas cidades de São Paulo, e partes do Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e o norte do Paraná. O aviso, que começou ao meio-dia e se estende até as 23h59, inclui a possibilidade também de precipitação de granizo.

A alerta ainda está sinalizado na cor amarela, isto é, trata-se de um "Perigo potencial". O nível do aviso é inferior ao de "Perigo" (indicado na cor laranja) e "Muito perigo" (cor vermelha). Mesmo assim, o instituto sugere a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h e vento de 40 a 60 km/h na área demarcada.

A mancha amarela do Inmet cobre municípios da parte central do interior paulista, e se expande para as divisas com outros Estados. O alerta sobrepõe áreas onde estão cidades como Ribeirão Preto, Bauru e Campinas.

A capital São Paulo, que bateu recordes de calor nesta semana, não faz parte deste aviso, mas possui alerta também para chuvas intensas.

Nos demais Estados, no alerta da possibilidade de fortes chuvas, incluindo granizo, estão as regiões de Poços de Caldas, Passos, Varginha e Lavras, em Minas Gerais; no norte do Paraná; e no território fluminense onde se localiza a cidade de Resende.

"Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos", informa o Inmet.

Em caso de rajadas de vento, o instituto alerta para as pessoas não se abrigarem debaixo de árvores por causa do risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Capital e litoral têm alerta para chuvas intensas

Apesar de não estar dentro da área de alerta para tempestades, a capital paulista e municípios do litoral possuem o aviso de perigo potencial para chuvas intensas. O alerta começou às 9h30 desta sexta e se estende até 23h59.

Existe o risco para precipitações volumosas (entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia) e ventos intensos (40-60 km/h), mas o Inmet não cita a queda de granizo neste caso. "Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o instituto.