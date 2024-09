Influenciador que atropelou e matou noivo após casamento no Rio vira réu

A Justiça do Rio de Janeiro tornou réu o influenciador Vitor Vieira Belarmino pelo crime de homicídio. Ele atropelou e matou Fábio Toshiro Kikuta em julho, na capital fluminense.

O que aconteceu

Vitor, 30, é réu pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga do local do crime. Decisão é da 1ª Vara Criminal do Rio.

O influenciador também teve mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. Ele está foragido há mais de 70 dias.

Cinco mulheres, que estavam com Vitor no carro, também viraram rés. Elas irão responder por omissão de socorro. O UOL tenta localizar as defesas delas.

Vitor Vieira Belarmino Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O influenciador dirigia em velocidades entre 109 km/h e 160 km/h. Se estivesse dentro da velocidade permitida, ele teria condições de parar o carro antes do impacto, segundo a polícia, que concluiu o inquérito sobre o caso no início de setembro.

A defesa de Vitor foi procurada, mas não quis comentar a decisão. O espaço permanece aberto.

Relembre o caso

Fábio Toshiro Kikuta e Bruna Toshiro estavam juntos há seis anos Imagem: Arquivo pessoal

Fábio e sua noiva, Bruna Villarinho, tinham acabado de chegar da cerimônia de casamento do casal. Por volta de 22h40 do dia 13 de julho, eles deixaram o sítio onde ocorreu o casamento para ir ao hotel, onde passariam parte da lua de mel.

Casal chegou ao Hotel CS Design, fez o check-in e subiu para deixar as malas e trocar de roupa. Toshiro quis olhar o mar com Bruna e, ao atravessar a avenida Lúcio Costa, por volta das 23h20, foi atropelado e morreu. Bruna não foi atingida, mas, segundo sua advogada, ficou traumatizada com o que aconteceu.

A viúva da vítima chegou a criar páginas nas redes sociais para procurar o suspeito. De acordo com Bruna, a intenção é mostrar registros do influenciador para auxiliar as pessoas a achá-lo.

Com exceção do influencer, todos já foram ouvidos pelas autoridades. Uma testemunha informou que o impacto fez com que o corpo de Toshiro fosse projetado para dentro do carro. Os ocupantes saíram, tiraram a vítima e a deixaram na via pública antes de fugir.

O carro, BMW 428I, guiado pelo influenciador acumula mais de R$ 17 mil em dívidas. Constam multas por excesso de velocidade, por dirigir na contramão, por CNH vencida, por dirigir usando o celular, por falta de licenciamento e por falta de uso de cinco de segurança.