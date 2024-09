Índices da China registram melhor ganho semanal desde 2008 após estímulo econômico

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China encerraram sua melhor semana em 16 anos nesta sexta-feira, após Pequim lançar o pacote de estímulo econômico mais agressivo desde a pandemia.

Os índices chineses CSI300 e SSEC, de Xangai, avançaram cerca de 16% e 13%, respectivamente, na semana, seu maior salto desde 2008. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 13%.

"Pelo valor nominal, todas as medidas anunciadas esta semana sinalizam que as autoridades não perderam a urgência da resposta - uma mudança importante em um mercado que estava procurando mais do que apenas o mínimo necessário", disseram analistas do Barclays.

"Mas em um cenário que teria efeitos mais abrangentes sobre os ativos globais, talvez esta semana sinalize que a China está procurando reparar estruturalmente seu balanço patrimonial nacional."

O banco central da China disse nesta sexta-feira que cortará a taxa de compulsório para todos os bancos em 50 pontos-base e reduzirá o custo de empréstimo de seus acordos de recompra reversa de sete dias em 20 pontos-base, parte dos esforços sinalizados na terça-feira com o objetivo de colocar a economia de volta em bases mais sólidas.

Enquanto isso, dados mostraram que os lucros industriais voltaram a sofrer uma forte contração em agosto.

No dia, o CSI300 e o SSEC subiram 4,47% e 2,88%, respectivamente.

As ações do setor imobiliário da China ampliaram seus ganhos, saltando mais de 8% com a promessa do Politburo de estabilizar o mercado imobiliário.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,32%, a 39.829 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 3,55%, a 20.632 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 2,88%, a 3.087 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 4,47%, a 3.703 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,82%, a 2.649 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,16%, a 22.822 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,25%, a 3.573 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,10%, a 8.212 pontos.

(Por redação de Xangai)