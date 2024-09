Igor Jesus, Abner e Vanderson são novidades na lista da seleção para duelos com Chile e Peru

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atacante Igor Jesus, do Botafogo, e os laterais Abner, do Lyon, e Vanderson, do Monaco, foram as novidades da lista do técnico Dorival Jr. para os jogos da seleção brasileira contra Chile e Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil ocupa atualmente apenas a quinta posição na tabela de classificação das eliminatórias para o Mundial, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. A seleção tem mais derrotas que vitórias até agora na competição.

"Nosso desempenho não é satisfatório, nos preocupa e nos incomoda. Queremos voltar a ter uma equipe confiável e sei que isso não é simples", disse Dorival ao anunciar a lista de convocados.

O treinador também comentou sobre as três novidades da convocação.

"O Vanderson eu acompanho desde menino em São Paulo, nós temos que pensar jogadores com características diferentes. Danilo mais defensivo e Vanderson tem mais liberdade", comentou sobre o lateral-direito do Monaco.

"O Abner, garoto que foi meu atleta, evoluiu de forma grande, tem equilíbrio entre ataque e defesa e faz boas atuações. O Igor vocês começam a conhecer agora e para mim sempre chamou atenção. Saiu muito rápido do país e no retorno mostrou qualidade e capacidade", afirmou.

A seleção treinará no centro de treinamento do Corinthians, em São Paulo, antes de enfrentar o Chile no dia 10 de outubro no Estádio Nacional, em Santiago. Já no dia 15, o Brasil enfrenta o Peru, em Brasília.

Veja a lista de convocados.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Ederson (Manchester City)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (Paris St Germain)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinícius Jr. (Real Madrid)

(Por Rodrigo Viga Gaier)