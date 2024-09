Hezbollah nega esconder armas em prédios civis atacados por Israel

O Hezbollah negou, no sábado (noite de sexta, 27, no Brasil), esconder armas em prédios civis no sul de Beirute, onde o exército israelense garantiu realizar ataques aéreos contra depósitos do movimento islamista.

"Não há verdade nas falsas acusações do inimigo sionista sobre a presença de armas ou depósitos de armas nos edifícios civis que tem atacado com bombardeios nos subúrbios do sul" de Beirute, informou o Hezbollah em uma mensagem distribuída por seu escritório de mídia.

lar/lg/jj/dbh/mel/mvv/am

© Agence France-Presse