Helene, uma das maiores tempestades a atingir os EUA, leva caos para Flórida e Geórgia

Por Rich McKay e Brendan O'Brien e Andrew Hay

(Reuters) - Helene atravessou a Flórida e a Geórgia sob a escuridão na sexta-feira como uma das tempestades mais poderosas a atingir os Estados Unidos, matando uma pessoa, inundando bairros e deixando mais de 2 milhões de casas e empresas sem energia.

A tempestade de categoria 4 atingiu a terra por volta da meia-noite, deixando um cenário caótico de barcos virados em portos, árvores derrubadas, carros encalhados e ruas inundadas, de acordo com imagens de Tampa, Naples e São Petersburgo, na costa da Flórida.

"Quando acordarmos amanhã de manhã, é provável que haja mais vítimas", disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, confirmando a morte de um motorista cujo carro foi atingido por destroços.

Mais de 1,2 milhão de clientes na Flórida e 800.000 na Geórgia sofreram quedas de energia, informaram as empresas.

Helene é o 14º furacão mais poderoso a atingir os EUA desde o início dos registros, e o sétimo mais poderoso na Flórida, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Depois de chegar à Flórida com ventos de 225 km/h, ele enfraqueceu para 110 km/h após seguir para o norte, atravessando a Geórgia. A previsão era de até 50 cm de chuva em alguns lugares.

Ao amanhecer, o NHC disse que Helene havia acalmado, passando de furacão a tempestade tropical. "Espera-se um enfraquecimento contínuo, e Helene deve se tornar uma baixa pós-tropical nesta tarde ou hoje à noite", acrescentou.

No entanto, as ondas de tempestade, os ventos e as chuvas fortes que ameaçam vida continuavam, disse o NHC.

Moradores foram orientados a deixar alguns lugares e a se abrigar em toda a região.

"Um cenário realmente insuperável vai se desenrolar" na área costeira, disse o diretor do NHC, Michael Brennan, com água capaz de destruir prédios e carregar carros.